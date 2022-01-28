Чемпион мира рассказал, что Шевченко был его любимым футболистом

Оливье Жиру. Фото: instagram.com/oliviergiroud

Нападающий "Милана" Оливье Жиру поделился эмоциями от личной встречи с Андреем Шевченко.

Об этом французский футболист написал в Instagram.

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"Моим любимым игроком был Шевченко. Жизнь дала мне шанс встретиться с ним несколько раз, а также надеть такую же футболку. Жизнь прекрасна. Всё может случиться. Только верьте в это.

Я всегда смотрел на Шеву. Горжусь тем, что я "россонери". Работайте упорно и верьте", - написал Жиру.

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35-летний Оливье Жиру перешел в "Милан" летом прошлого года. До этого играл за "Арсенал" и "Челси". Является чемпионом мира 2018-го и серебряным призером Евро-2016. Андрей Шевченко выступал в миланском клубе в 1999-2006 годах и 2008-2009 годах. Именно в составе "россонери" украинец стал обладателем "Золотого мяча".