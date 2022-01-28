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пятница, 28 января 2022 10:01

Переговоры еще ведутся. В сборной Польши наконец-то подтвердили контакт с Шевченко

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Переговоры еще ведутся. В сборной Польши наконец-то подтвердили контакт с Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: УАФ

В Польском футбольном союзе (ПФС) наконец-то подтвердили, что ведут переговоры с украинским специалистом Андреем Шевченко.

Соответствующее заявление сделал руководитель польского футбола Цезарь Кулеша.

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"Стороны все еще ведут переговоры", - цитирует его Sport.pl.

Однако времени для решения вопроса, как отмечает источник, остается все меньше.

Заметим, что в ПФС впервые признали, что рассматривают кандидатуру Шевченко на должность главного тренера своей национальной сборной. И произошло это после того, как накануне Игорь Цыганык сообщил, что украинца в Польшу не отпускает "Дженоа".

Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался на должности два месяца. Хотя специалист продолжает получать зарплату от итальянского клуба.

В 2016-2021 годах возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-2020, где дошла до четвертьфинала.

Сборная Польши в марте сыграет в стыковых матчах за право участвовать в чемпионате мира в Катаре. Соперником поляков будет Россия.

ПФС объявит фамилию нового тренера 31 января. Если с Шевченко не удастся договориться, то наставником мрдет стать Адам Навалка.

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