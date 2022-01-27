Не удалось договориться с "Дженоа". Шевченко не возглавит сборную Польши

Украинский специалист Андрей Шевченко не возглавит национальную сборную Польши по футболу.

Об этом в своем Twitter сообщил футбольный журналист и комментатор Игорь Цыганык.

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"Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши. Контракт с "Дженоа" не удалось разорвать.

Теперь поляки выбирают между своими", - кратко описал ситуацию Цыганык.

Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался на должности два месяца. Хотя специалист продолжает получать зарплату от итальянского клуба.

В 2016-2021 годах возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-2020, где дошла до четвертьфинала.

Цыганык также сообщал, что Шевченко не имеет права возглавлять сборную Польши.