"Дженоа" - это очередная ошибка Шевченко" - Суркис

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Президент "Динамо" Игорь Суркис считает переход Андрея Шевченко на работу в "Дженоа" ошибкой.

Состав команды не позволил украинскому наставнику добиться успеха.

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"Не обращайте внимания на "Дженоа". Это его еще одна ошибка. Пусть обижается или нет, но это еще одна ошибка.

Ушел в команду, где нет футболистов нужного качества. Шевченко делал все, что мог. Он сильно хочет работать. Деньги уже не важны для него, у него есть деньги на счастливую старость. Он хочет работать", - сказал Суркис в эфире канала "Бомбардир".

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-2020/21, где достигла четвертьфинала. В настоящее время тренер является главным кандидатом на должность наставника сборной Польши.