Суркис рассказал, кто мог бы стать президентом "Динамо"

Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: Dynamo.kiev.ua

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, кто мог бы занять его должность.

Суркис доверил бы руководство киевским клубом легендарным игрокам команды.

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"Доверить "Динамо"? Сергею Реброву, Александру Шовковскому, Андрею Шевченко. Если бы у них было желание тратить свои средства", - сказал Суркис в эфире канала "Бомбардир".

Игорь Суркис является президентом "Динамо" с 10 июня 2002 года. В текущем сезоне команда вылетела из еврокубков и занимает второе место в УПЛ. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера".