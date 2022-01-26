Жена экс-динамовца рассказала, какую самую большую сумму ей предлагали за секс

Ирина Морозюк. Фото: instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк, которая является женой известного украинского футболиста Николая Морозюка, ответила на пикантный вопрос одного из подписчиков в Instagram.

"Самая большая сумма, за которую предлагали секс?!" - спросили у супруги Морозюка.

"Ой. Последний раз - 80 тыс. в месяц", - написала Ирина.

"Гривен? Рублей?" - начали в шутку уточнять у девушки.

"Больные?" - ответила жена Морозюка, дав понять, что речь идет о долларах или евро.

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Также у Ирины спросили, кого бы она выбрала, если бы выбор стоял между спортивным бизнесменом и богатым футболистом.

"Какая разница, если и тот, и тот богатый? А по-честному, я не буду отрицать и бить себя в грудь, что ни грамма не меркантильная. Конечно, я люблю деньги и хочу хорошо жить - на расслабоне. Но если бы у меня были другие моральные ценности, и целью были бы только деньги, то, поверьте, нашла бы карман потолще либо занятие, которое бы приносило хороший доход. Я довольно-таки умна и талантлива", - заключила супруга Морозюка, пишет Sport24.ru.

Николай и Ирина Морозюк расстались в конце 2019 года, однако потос снова воссоединились. Пара воспитывает сына. Николай взрослую карьеру начинал в киевском "Динамо".