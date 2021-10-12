Сборной Украины не хватает Коноплянки - Морозюк

Евгений Коноплянка выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер".

Бывший игрок сборной Украины Николай Морозюк назвал наиболее проблемную позицию сборной Украины.

Морозюк считает, что в национальной команде не хватает качественного игрока на левом фланге атаки.

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"Без Андрея Ярмоленко сборной чрезвычайно трудно. Говорю это не потому, что он мой друг. Ярмола делает разницу на поле в тяжелые моменты, в последней трети поля (зона атаки. - Gazeta.ua), где нам труднее всего. Мне кажется, такого же игрока не хватает нам на другом фланге. Такого, как Евгений Коноплянка. Когда он был в лучших кондициях. К сожалению, ни Виктор Цыганков, ни Александр Зубков пока не дотягивают до уровня Коноплянки ", - отметил Морозюк в комментарии vZbirna.

Матч Украина - Босния и Герцеговина состоится 12 октября в 21:45 на "Арене Львов". Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

Сборная Украины занимает второе место в группе. Команда Александра Петракова на четыре очка отстает от Франции и на одно очко опережает боснийцев.