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пятница, 23 июля 2021 19:35

Морозюк с подругой в крошечном бикини и любимая Богдана в нижнем белье - что публикуют звезды
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Звезды часто поражают смелыми фотосессиями, на которых позируют в слишком откровенных образах. Делятся пикантными снимками в Instagram.

Актриса и героиня романтического реалити "Холостячка" Ксения Мишина устроила фотосет на фоне моря. Для этого выбрала белый наряд, который удачно подчеркнул загорелое тело. Звезда позировала в брючном костюме и топе. Образ дополнила длинными серьгами.

А певица и героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич поразила подписчиков жарким снимком. Звезда предстала в черном слитном купальнике. Пляжный образ дополнила ярким макияжем.

Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина эротично позировала вместе с подругой. Женщины появились в крошечном бикини.

Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова захватила сеть сексуальной фотосессии, щеголяя пышными ягодицами и соблазнительной фигурой.

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Участница 10-го сезона "Холостяка" Кристина соблазнительно изгибалась в белой нижнем белье. Она продемонстрировала подтянутое тело.

Gazeta.ua подготовила самые жаркие фото, которые публиковали звезды на этой неделе.

Актриса и героиня романтического реалити "Холостячка" Ксения Мишина устроила фотосет на фоне моря
Фото: instagram.com/misha.k.ua
Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина эротично позировала вместе с подругой
Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер поражает фанов смелыми снимками
Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова захватила сеть сексуальной фотосессии
Певица и героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич поразила подписчиков жарким снимком

Модель, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2011" 33-летняя Олеся Стефанко, продемонстрировала роскошную фигуру во время отдыха в Хорватии. На соблазнительных фотографиях модель позирует на яхте в сиреневом бикини с минимумом макияжа и в солнцезащитных очках. Американская реалити-дива и модель 40-летняя Ким Кардашьян запостила фотографию с отдыха на природе. На фото она предстала в раздельном купальнике бирюзового цвета и бейсболке.

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