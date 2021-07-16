Роскошные фигуры и пикантные позы: чем удивляли и смущали звезды на этой неделе

Фото: instagram.com/olesiastefanko

Середина лета и сильная жара заставляет звездных красавиц еще больше хвастаться прелестями в купальниках и публиковать откровенные фотографии в Instagram.

Какими смелыми образами делились женщины на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Модель, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2011" 33-летняя Олеся Стефанко, продемонстрировала роскошную фигуру во время отдыха в Хорватии. На соблазнительных фотографиях модель позирует на яхте в сиреневом бикини с минимумом макияжа и в солнцезащитных очках.

Американская реалити-дива и модель 40-летняя Ким Кардашьян запостила фотографию с отдыха на природе. На фото она предстала в раздельном купальнике бирюзового цвета и бейсболке.

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Британская модель 26-летняя Деми Роуз решила еще больше "подогреть" контент и взбудоражила воображение поклонников в очень откровенном монолитном купальнике, подчеркивающим пышные прелести.

Британская супермодель 51-летняя Наоми Кэмпбелл стала лицом новой летней коллекции Burberry TB Summer Monogram. "Черная пантера" позировала в стильных купальниках со шнуровкой и панамах.

Певица 34-летняя Настя Каменских поделилась с фанатами фотографиями с отдыха. Исполнительница позировала в голубом купальнике на яхте. На одном из фото Каменских сидит, широко расставив ноги. Именно эта фотография подтолкнула подписчиков к бурной дискуссии.

Рэп-исполнительница 30-летняя Alyona Alyona также показалась в купальнике, сидя на детской площадке.

Украинская телеведущая Маричка Падалко отдыхает с семьей на море. В социальной сети она поделилась снимками из села Грибовка в Одесской области. На фото телеведущая позировала на фоне пляжа в черном бикини и ошеломила стройной талией, прокачанным животиком и бедрами.