Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах

Фото: instagram.com/irina_moroziuk

Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина будоражит воображение подписчиков в Instagram пикантными фотографиями.

Недавно президентка львовского футбольного клуба "Лион" поделилась фото, на котором позирует в открытом белом боди, демонстрируя свои прелести. Также скандальная блондинка запостила не менее пикантный снимок, на котором она загорает в миниатюрном бикини, лежа в гамаке.

На самой свежей фотографии Ирина позирует в крохотном красном мини-платье.

"Лето - однозначно мое время года", - написала она под фотографией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-супруга Dzidzio релаксировала топлесс

В июне бывшие супруги, Николай и Ирина Морозюк, вместе отправились на греческий курорт. "Эксы" таким образом организовали себе спорткемп. Ирина не раз отмечала, что после разрыва с мужем, Николай продолжает давать ей деньги.