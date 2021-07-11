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воскресенье, 11 июля 2021 13:15

Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
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Ирина Морозюк утверждает, что лето это ее время года
Фото: instagram.com/irina_moroziuk
Ирина Морозюк утверждает, что лето это ее время года
Ирина Морозюк утверждает, что лето это ее время года
Ирина Морозюк утверждает, что лето это ее время года
Ирина Морозюк утверждает, что лето это ее время года

Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина будоражит воображение подписчиков в Instagram пикантными фотографиями.

Недавно президентка львовского футбольного клуба "Лион" поделилась фото, на котором позирует в открытом белом боди, демонстрируя свои прелести. Также скандальная блондинка запостила не менее пикантный снимок, на котором она загорает в миниатюрном бикини, лежа в гамаке.

На самой свежей фотографии Ирина позирует в крохотном красном мини-платье.

"Лето - однозначно мое время года", - написала она под фотографией.

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В июне бывшие супруги, Николай и Ирина Морозюк, вместе отправились на греческий курорт. "Эксы" таким образом организовали себе спорткемп. Ирина не раз отмечала, что после разрыва с мужем, Николай продолжает давать ей деньги.

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