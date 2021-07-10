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суббота, 10 июля 2021 14:02

Защитник "Динамо" женился на модели: горячие фото избранницы
5

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Футболист Артем Шабанов женился на девушке Юлии.
Фото: @yulichka_queen
Футболист Артем Шабанов женился на девушке Юлии.
Футболист Артем Шабанов женился на девушке Юлии.
Футболист Артем Шабанов женился на девушке Юлии.
Футболист Артем Шабанов женился на девушке Юлии.

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов женился. Его избранницей стала модель Юлия.

Об этом стало известно из ее аккаунта в Instagram.

"Теперь я официально Шабанова", - подписала одну из публикаций красавица Юлия.

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Сейчас Шабанов полетел с Динамо на второй тренировочный сбор в Швейцарию. Поэтому медовый месяц паре придется отложить.

Новоиспеченная жена футболиста публикует яркие снимки в Instagram. Она часто делится с поклонниками фотографиями в белье и купальниках. В соцсети девушка опубликовала пост о том, что беременна.

Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина снова зажигает сеть горячими фото. На этот раз президентка львовского футбольного клуба "Лион" отдыхает в Греции и оттуда постит пикантные фотографии в Instagram.

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