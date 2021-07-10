Защитник "Динамо" женился на модели: горячие фото избранницы

Фото: @yulichka_queen

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов женился. Его избранницей стала модель Юлия.

Об этом стало известно из ее аккаунта в Instagram.

"Теперь я официально Шабанова", - подписала одну из публикаций красавица Юлия.

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Сейчас Шабанов полетел с Динамо на второй тренировочный сбор в Швейцарию. Поэтому медовый месяц паре придется отложить.

Новоиспеченная жена футболиста публикует яркие снимки в Instagram. Она часто делится с поклонниками фотографиями в белье и купальниках. В соцсети девушка опубликовала пост о том, что беременна.

Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина снова зажигает сеть горячими фото. На этот раз президентка львовского футбольного клуба "Лион" отдыхает в Греции и оттуда постит пикантные фотографии в Instagram.