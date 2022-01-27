Чего ожидать в новом году сборной Украины по футболу. Календарь матчей

Миколенко, Яремчук и Зинченко. Фото: УАФ

В этом году национальная сборная Украины продолжит борьбу в квалификации ЧМ-2022, примет участие в розыгрыше Лиги наций-2022/23. Если удастся, то еще и сыграет в финальной части катарского мундиаля в ноябре-декабре.

Начнёт год команда Александра Петракова 24 марта полуфинальным матчем плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии, информирует официальный сайт УАФ.

В случае победы в Глазго 29 марта в финале сборная Украины сыграет в гостях с победителем пары Уэльс - Австрия, в противном случае - проведет спарринг с неудачником этого поединка, который состоится в Кардиффе.

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Летом сборная Украины стартует в Лиге наций-2022/23. 4-го и 7 июня "сине-желтые" сыграют соответственно в Ирландии и Шотландии, 11-го и 14 июня будут принимать Армению и Ирландию.

Еще две встречи запланированы в сентябре: 23-го - в Армении и 26-го - дома с Шотландией. Выездной матч с армянами начнется в 19.00 по киевскому времени, остальные официальные поединки - в 21.45.

Чемпионат мира 2022 года будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Александр Петраков возглавляет сборную Украины с августа 2021 года. На этой должности он сменил Андрея Шевченко.