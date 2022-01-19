Отказались от базы "Ман Сити". Сборная будет готовиться к игре с Шотландией в Украине

Александр Петраков с подопечными. Фото: УАФ

Стало известно, как сборная Украины будет готовиться к стыковым матчам за право выхода на ЧМ-2022.

Об этом рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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"Были разные варианты для тренировочного сбора. Тренерский штаб выбрал готовиться в Украине. Мы готовили вариант подготовки на базе "Манчестер Сити". А также другие - в Шотландии, Франции. Из-за "Омикрона" есть риски попасть в ковидные истории.

У тренерского штаба есть четкое желание отработать период подготовки к этим матчам. Есть желание обязательно сделать открытую тренировку для наших болельщиков перед поездкой в Шотландию.

Мы полностью поддерживаем тренерский штаб. Расширенный список игроков заранее подан на получение британских виз", - цитирует Павелко "Футбол NEWS".

В первом матче плей-офф сборная Украины 24 марта на выезде встретится с командой Шотландии. Если нашей команде удастся победить, то за путевку на ЧМ-2022 она поспорит с победителем пары Уэльс - Австрия.