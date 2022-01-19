Старые обиды забыты. Малиновский рассказал о разговоре с Петраковым

Руслан Малиновский. Фото: УАФ

У Руслана Малиновского был диалог с главным тренером национальной команды Александром Петраковым перед решающим сбором для подготовки к матчам плей-офф за выход на ЧМ-2022.

Об этом рассказал сам полузащитник "Аталанты" и сборной Украины.

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"Петраков звонил и поздравил с Новым годом. Пожелал успехов во второй части чемпионата. Сказал, что надо готовиться, ведь впереди важные матчи. Все хорошо.

Ближе к матчам сборной будем разговаривать о наших планах. Надеюсь, не будет никаких травм. За три месяца нет смысла разговаривать. Сейчас нужно хорошо сыграть за клуб, а потом уже подумаем о сборной", - цитирует Малиновского "Футбол NEWS".

Александр Петраков возглавил сборную Украины 18 августа 2021 года. Полноценным главным тренером стал в ноябре прошлого года. У наставника и Руслана Малиновского возник конфликт после товарищеского матча с Чехией. Тренер даже не вызвал футболиста на следующий сбор. Однако впоследствии они примирились.