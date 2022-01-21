"Как на Евро ехать – он украинец, а как война – бразилец" - Зозуля наехал на Мораеса

Бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля жестко отреагировал на слова нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.

Форвард "горняков" заявил, что бразильцы напуганы возможным нападением российской армии на Украину, сообщает "Трибуна".

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"Как на Евро поехать, то он украинец, а как война – это бразилец", – написал в комментарии к новости Зозуля.

В марте 2019 года форвард получил гражданство Украины и провел в рядах сине-желтых 11 поединков, в которых забил один мяч. Новый наставник сборной Украины Александр Петраков отказался от услуг нападающего.

Роман Зозуля выступал за сборную Украины с 2014 по 2018 год. Нападающий известен тем, что помогает украинской армии.