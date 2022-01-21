Не такой уж патриот. Мораес покинет Украину из-за агрессии России

Жуниор Мораес два года играл в сборной Украины. Фото: УАФ

Бывший форвард сборной Украины 34-летний Жуниор Мораес покинет страну в случае нападения России.

Нападающий "Шахтера" переживает за свою безопасность после новостей о возможном вторжении российских войск в Украину.

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"Мы, бразильцы, очень опасаемся из-за всех этих новостей. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе событий, поэтому мы всегда готовы в случае чего.

Я помню много напряженных моментов в 2014-м, видел, как все начиналось и не хочу, чтобы это произошло снова. Никто не заслуживает войны", – сказал Мораес в комментарии Lance.

Мораес с "Шахтером" связывает действующее соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2022 года. Футболист выступает в Украине с 2014 года. Выступал за "Металлург" Донецк и киевское "Динамо".

В 2019 году получил украинский паспорт. Провел за национальную команду 11 матчей и забил один гол. В сезоне-2021/2022 сыграл только один матч, в котором отличился голом. Остальные поединки пропускал из-за сложной травмы.