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среда, 19 января 2022 18:09

Молодой игрок сборной заявил, что ничему не научился у Шевченко

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Молодой игрок сборной заявил, что ничему не научился у Шевченко
Георгий Судаков. Фото: ФК "Шахтер"

Атакующий полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков поделился опытом совместной работы с Андреем Шевченко в национальной команде.

По его словам, больше информации он получал от итальянских помощников, нежели от главного тренера, информирует Sport Arena.

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"Чему научил Шевченко? Тяжело сказать. Мне, наверное, больше помогал его штаб, потому что там были два итальянца. Мальдера очень сильно помог в игре на поле: как открываться, как перестраиваться, как получать мяч. Та схема, которая была в сборной Украины, очень похожа на ту, по которой играет сейчас "Шахтер". Когда мне это все объяснили, то приехав в "Шахтер", мне уже было намного легче.

Шевченко - принципиальный тренер. В первую очередь, это легендарный футболист. Его очень сильно уважают за все его заслуги, но именно как тренер - такого, чтобы вынести для себя, я не смог. Он больше как мотиватор, может завести команду, рассказать. Это в нем самое главное. Все понимают, как много вложил Шевченко и его тренерский штаб в развитие украинского футбола. Но сейчас новый этап. Петраков - хороший тренер, может себя показать", - сказал Судаков.

На счету 19-летнего Георгия Судакова три матча за сборную Украины. В составе национальной команды он отправился также на Евро-2020, но в рамках турнира на поле не выходил.

Андрей Шевченко покинул сборную Украины после чемпионата Европы. После этого он возглавил итальянский "Дженоа", откуда был уволен в январе.

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Дата
19
января

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