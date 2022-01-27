Коноплянка еще может продолжить карьеру в Украине, но не в "Шахтере"

Евгений Коноплянка. Фото: УАФ

"Днепр-1" продолжает рассчитывать на переход Евгения Коноплянки в состав команды Игоря Йовичевича.

Это несмотря на сообщения в прессе о том, что полузащитник "Шахтера" может перейти в австрийский ЛАСК или турецкий клуб.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, стороны пока не пришли к консенсусу по возможной зарплате Коноплянки в "Днепре-1". Переговоры ещё продолжаются, поэтому параллельно появились разговоры о предложениях футболисту из других клубов.

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В то же время, по имеющейся информации, если Коноплянке не удастся договориться с новым клубом, он останется до конца срока контракта в "Шахтере", хотя донецкий клуб готов отпустить футболиста досрочно.

В текущем сезоне хавбек провел за "горняков" всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут. Контракт Коноплянки с "Шахтером" рассчитан до лета 2022 года.