Потеря для "Шахтера".Соломон определился со своим будущим

Вингер сборной Израиля 22-летний Манор Соломон покинет донецкий "Шахтер".
Соломон не продлил контракт с "горняками" и планирует сменить клуб, рассказал агент игрока Ронен Кацав.
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"Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с "Шахтером", говорит о его будущем все. Приоритет - английская или испанская лига. Впереди у него длинный путь", - отметил агент в комментарии Sport5.
Контракт Соломона с "Шахтером" рассчитан до конца календарного года. Израильтянин выступает на Украине с начала 2019 года. Ранее СМИ сообщали, что Соломон интересен "Лидсу", "Арсеналу" и "МС".
"Шахтер" завершил первую часть сезона лидером УПЛ. Команда Роберто Де Дзерби на два очка опережает "Динамо".
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