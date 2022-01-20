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четверг, 20 января 2022 11:55

Потеря для "Шахтера".Соломон определился со своим будущим

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Потеря для &quot;Шахтера&quot;.Соломон определился со своим будущим
Манор Соломон выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Вингер сборной Израиля 22-летний Манор Соломон покинет донецкий "Шахтер".

Соломон не продлил контракт с "горняками" и планирует сменить клуб, рассказал агент игрока Ронен Кацав.

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"Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с "Шахтером", говорит о его будущем все. Приоритет - английская или испанская лига. Впереди у него длинный путь", - отметил агент в комментарии Sport5.

Контракт Соломона с "Шахтером" рассчитан до конца календарного года. Израильтянин выступает на Украине с начала 2019 года. Ранее СМИ сообщали, что Соломон интересен "Лидсу", "Арсеналу" и "МС".

"Шахтер" завершил первую часть сезона лидером УПЛ. Команда Роберто Де Дзерби на два очка опережает "Динамо".

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