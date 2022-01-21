Нет игровой практики. Йовичевич рассказал, почему Коноплянки не будет в "Днепре-1"

Евгений Коноплянка. Фото: УАФ

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка интересен "Днепру-1", но у футболиста есть определенные минусы.

Об этом намекнул главный тренер днепровского клуба Игор Йовичевич.

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"Мы не можем быть пассивными на трансферном рынке, если футболист может усилить команду. Хороший футболист всегда интересен. Не только "Днепру-1". Чтобы улучшить уровень команды. Коноплянка - один из тех футболистов. О его таланте известно. Но постоянная игровая практика отсутствует уже несколько лет. Это минус, который ты должен иметь в виду, когда выбираешь футболиста.

Мы говорим о весьма качественном футболисте. Но надо учитывать и его зарплату, и статус, и как он относится к философии нашей игры. Его мотивацию, если снизить зарплату. Много всего.

Так просто, чтобы я вам ответил, и чтобы вы не думали, что я не хочу - это не так. Просто нужно быть иногда в рамках возможностей и принимать решение спокойно", – сказал Йовичевич "Профутболу".

"Шахтер" приобрел Евгения Коноплянку летом 2019 года у немецкого "Шальке" за €2 млн. В нынешнее трансферное межсезонье стало известно, что донецкий клуб не рассчитывает на футболиста.