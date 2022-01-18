В "Шахтере" рассказали о судьбе Коноплянки

Евгений Коноплянка выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер".

Лидер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" не решил, что ему делать с полузащитником команды 32-летним Евгением Коноплянкой.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби не взял опытного футболиста на сборы команды в Турцию.

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"Будущее Коноплянки? Де Дзерби думает об этом. В последующие дни ситуация должна проясниться", - сказал ассистент главного тренера "Шахтера" Давиде Поссанцини телеканалу "Футбол".

СМИ сообщали, что одним из претендентов на футболиста является "Днепр-1", но "спортклубовцы" отказались от трансфера.

"Шахтер" приобрел Евгения Коноплянку летом 2019 года у немецкого "Шальке" за €2 млн. В общей сложности Евгений провел за "Шахтер" 46 матчей, оформив пять голов и три ассиста. В текущей кампании полузащитник наиграл 47 мин. в квалификации Лиги чемпионов. Его контракт истекает 30 июня этого года.