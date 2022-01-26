Австрия или Турция. Стало известно, куда перейдет Коноплянка

Евгений Коноплянка в ближайшие день-два расторгнет контракт с "Шахтером".

Следующей остановкой вингера станет либо австрийская Бундеслига, либо турецкая Суперлига, утверждает Telegram-канал BurBuzz.

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ЛАСК гарантирует украинцу место в основе. Это для Коноплянки самое важное.

Его главная цель - вернуться в сборную Украины.

Название турецкого клуба источник не сообщает.

"Шахтер" приобрел Евгения Коноплянку летом 2019 года у немецкого "Шальке" за €2 млн.

В последнее время у футболиста не было игровой практики, поэтому донецкий клуб решил расстаться с ним.