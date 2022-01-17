Не нужен "Шахтеру".В какой клуб может перейти Коноплянка

Евгений Коноплянка выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер".

Бывший полузащитник сборной Украины 32-летний Евгений Коноплянка оказался не нужен "Шахтеру". "Горняки" не взяли Коноплянку на первый тренировочный сбор в Турцию. Вингер занимается поиском новой команды для себя. Соглашение с "Шахтером" действует до лета 2022 года.

В какие клубы может перейти Коноплянка? Здесь не так много вариантов. У него большая зарплата. По сообщению СМИ – €1.5 -1.7 млн ​​за сезон. Игроку уже 32 года и он фактически пропустил первую часть сезона из-за травм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не увидел таланта Мудрика. Почему главный селекционер "Шахтера" покинул команду

Заграницей Коноплянка никогда не был звездой, поэтому ему будет очень сложно рассчитывать на обильные предложения с Ближнего Востока или Турции. Там тоже научились считать деньги. На ведущие чемпионаты он уже не тянет, а украинские команды и клубы из Восточной Европы не готовы платить ему большие деньги.

В Украине были разговоры о "Днепр-1", но днепровский клуб быстро отказался от возможного трансфера футболиста.

Коноплянка имеет большие финансовые требования и склонность к травмам

Кандидат номер один – греческий ПАОК. Там спортивным директором стал португалец Жозе Боту. Последние четыре года он работал в "Шахтере" главным селекционером. Именно во время работы Боту в "Шахтер" пришел Коноплянка. Значит, португальский селекционер видит в нем потенциал. Клуб держит богатый бизнесмен Иван Савидди, который может платить Коно нужные деньги.

Второй вариант – житомирское "Полесье". Клуб перешел из муниципальной собственности в руки владельцу BGV Group Геннадию Буткевичу который есть уроженцем Днепра. Житомиряне активно работают на трансферном рынке. Приглашая игроков с опытом и имя. Новичком команды стал бывший форвард сборной Украины Филипп Будковский. Тренирует команду бывший капитан "Динамо" Юрий Калитвинцев. На домашние матчи приезжали Александр Усик и Андрей Шевченко. "Полесье" может пригласить Коноплянку для удостоверения своих амбиций и возможностей. Это будет большое событие для клуба, города, региона и первой лиги. Взяв на себя часть финансовых требований Коноплянки, а другая останется за "Шахтером" до завершения контракта в конце сезона.

"Шахтер" приобрел Евгения Коноплянку летом 2019 года у немецкого "Шальке" за €2 млн. В общей сложности Евгений провел за "Шахтер" 46 матчей, оформив пять голов и три ассиста. В текущей кампании полузащитник наиграл 47 мин. в квалификации Лиги чемпионов. Его контракт истекает 30 июня этого года. Коноплянка выступал за сборную Украины с 2010 года. Участвовал в Евро-2012 и Евро-2016. В общей сложности провел за национальную команду 86 матчей и забил 21 гола. Защищал цвета "Днепра", "Севильи" и "Шальке".