Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 3285
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 603
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 351
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 855
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
Просмотров: 2700
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1062
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 981
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 1143
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 2340
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 1413
Фото
Все фото
35
6
5
6
5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Видео
Все видео
Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом
Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Не смогли победить обидчика Моуриньо. "Динамо" сыграло в ничью с чемпионом Норвегии
Не смогли победить обидчика Моуриньо. "Динамо" сыграло в ничью с чемпионом Норвегии
Замена Ледневу."Динамо" интересуется полузащитником сборной Сербии
Замена Ледневу."Динамо" интересуется полузащитником сборной Сербии
Юный талант "Динамо" спровоцировал драку на поле во время товарищеского матча
Юный талант "Динамо" спровоцировал драку на поле во время товарищеского матча
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 3690
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1494
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1548
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 810
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6408
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 января 2022
Просмотров: 135
Комірчинка
Колись давно я працював при театрі. А це таке місце, що воно, так само, як і редакції ЗМІ, притягує до себе із зовнішнього світу особливий контингент ...
пятница, 28 января 2022 07:11

Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом

  Комментировать
Еще одно повреждение. Молодому форварду &quot;Динамо&quot; поставили синяк под глазом
Кирилл Попов. Фото: ФК "Динамо"

Юношеская команда киевского "Динамо" на сборе в Турции провела всего неделю.

Однако и этого времени хватило форварда Кирилла Попова, чтобы предстать перед журналистами в непривычном виде.

У нападающего "Динамо" U-19 солидный синяк под глазом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сломанный нос и сотрясение мозга. Стал известен характер травмы вратаря "Динамо"

На вопрос, не беспокоит ли его этот "боевой трофей", игрок ответил, что чувствует себя нормально.

"В первом матче мы играли со взрослыми мужиками - была отмашка, соперник ударил локтем. А во второй игре, когда забивал гол, ногой попали в глаз. Но ничего страшного, в футболе такое бывает", - сказал Попов клубному YouTube-каналу.

На зимнем сборе "Динамо" U-19 обыграли "Демреспор" со счетом 2:1, а также сыграли вничью 1:1 со сверстниками из "Антальяспора".

Динамовцы готовятся к матчу плей-офф Юношеской лиги УЕФА с "Депортиво", который состоится 9 февраля в Испании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Сломанный нос и сотрясение мозга. Стал известен характер травмы вратаря "Динамо"
Сломанный нос и сотрясение мозга. Стал известен характер травмы вратаря "Динамо" Просмотров: 711
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах Просмотров: 918
Не смогли победить обидчика Моуриньо. "Динамо" сыграло в ничью с чемпионом Норвегии
Не смогли победить обидчика Моуриньо. "Динамо" сыграло в ничью с чемпионом Норвегии Просмотров: 270
"Ман Сити" хотел купить звезду "Динамо"
"Ман Сити" хотел купить звезду "Динамо" Просмотров: 423
Сейчас вы читаете новость «Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 14005
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 12177
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 2 Просмотров: 11322
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
11
 Просмотров: 9954
Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
 Просмотров: 9018
Спорт
Украинская команда вышла в четвертьфинал баскетбольного Еврокубка
Украинская команда вышла в четвертьфинал баскетбольного Еврокубка Просмотров: 144
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
35
 Просмотров: 3285
Было сотрясение мозга. Кополовец рассказал, как побил одноклубника в Германии
Было сотрясение мозга. Кополовец рассказал, как побил одноклубника в Германии Просмотров: 252
Поедет на чемпионат Европы: детали прихода Милевского в сборную Украины по мини-футболу
Поедет на чемпионат Европы: детали прихода Милевского в сборную Украины по мини-футболу Просмотров: 324
Сломанный нос и сотрясение мозга. Стал известен характер травмы вратаря "Динамо"
Сломанный нос и сотрясение мозга. Стал известен характер травмы вратаря "Динамо" Просмотров: 711
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
5
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
4
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
2
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
1
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
Голосов: 454
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть