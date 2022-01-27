Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом

Кирилл Попов. Фото: ФК "Динамо"

Юношеская команда киевского "Динамо" на сборе в Турции провела всего неделю.

Однако и этого времени хватило форварда Кирилла Попова, чтобы предстать перед журналистами в непривычном виде.

У нападающего "Динамо" U-19 солидный синяк под глазом.

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На вопрос, не беспокоит ли его этот "боевой трофей", игрок ответил, что чувствует себя нормально.

"В первом матче мы играли со взрослыми мужиками - была отмашка, соперник ударил локтем. А во второй игре, когда забивал гол, ногой попали в глаз. Но ничего страшного, в футболе такое бывает", - сказал Попов клубному YouTube-каналу.

На зимнем сборе "Динамо" U-19 обыграли "Демреспор" со счетом 2:1, а также сыграли вничью 1:1 со сверстниками из "Антальяспора". Динамовцы готовятся к матчу плей-офф Юношеской лиги УЕФА с "Депортиво", который состоится 9 февраля в Испании.