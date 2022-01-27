Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах

Руслан Нещерет является третьим вратарем "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Вратарь киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины 20-летний Руслан Нещерет получил жуткую травму на сборах в Испании.

В перерыве товарищеского матча против "Буде-Глимта" Нещерет заменил в воротах Георгия Бущана, но не смог надолго задержаться на поле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов

В начале второго тайма вратарь выиграл дуэль у форварда норвежцев Лассе Нордаса после выхода на ворота, но форвард соперников ударил Нещерета ногой по голове.

После этого столкновения Руслан, схватившись за голову, упал. Затем после оказания помощи медиков встал. Но продолжить игру не смог. У Нещерета открылось кровотечение из носа, его заменил Бущан.

"Динамо" сыграло в ничью с "Буде-Глимтом" – 1:1 и завершило первый сбор в Испании. Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера". Вторую часть сезона киевляне начнут гостевым поединком против "Ингульца". Руслан Нещерет является третьим вратарем "Динамо" после Георгия Бущана и Дениса Бойко. В текущем сезоне он играл только за молодежную команду.