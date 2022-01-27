Не смогли победить обидчика Моуриньо. "Динамо" сыграло в ничью с чемпионом Норвегии

Киевское "Динамо" провело последний товарищеский матч на первом тренировочном сборе.

Команда Мирчи Луческу не смогла победить чемпиона Норвегии "Буде Глимт" -1:1.

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В средине первого тайма счет открыл Витиньо. Норвежцы смогли отыграться на исходе тайма.

Во втором тайме травму головы получил вратарь киевлян Руслан Нещерет.

Наставник "Динамо" Луческу использовал два состава в каждом из таймов.

"Буде-Глим" был соперником "Зари" и "Ромы" в Лиге конференции. Чемпион Норвегии разбил команду Жозе Моуриньо - 6:1.

"Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера". Вторую часть сезона киевляне начнут гостевым поединком против "Ингульца".