Не смогли победить обидчика Моуриньо. "Динамо" сыграло в ничью с чемпионом Норвегии

Киевское "Динамо" провело последний товарищеский матч на первом тренировочном сборе.
Команда Мирчи Луческу не смогла победить чемпиона Норвегии "Буде Глимт" -1:1.
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В средине первого тайма счет открыл Витиньо. Норвежцы смогли отыграться на исходе тайма.
Во втором тайме травму головы получил вратарь киевлян Руслан Нещерет.
Наставник "Динамо" Луческу использовал два состава в каждом из таймов.
"Буде-Глим" был соперником "Зари" и "Ромы" в Лиге конференции. Чемпион Норвегии разбил команду Жозе Моуриньо - 6:1.
"Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера". Вторую часть сезона киевляне начнут гостевым поединком против "Ингульца".
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