Юный талант "Динамо" спровоцировал драку на поле во время товарищеского матча

Самба Диалло. Фото: ФК "Динамо"

Юношеская команда "Динамо" провела второй контрольный матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Игоря Костюка стали сверстники из турецкого "Антальяспора".

За киевскую команду забили Кирилл Попов и Антон Царенко, передает официальный сайт "бело-синих".

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В конце встречи арбитр зафиксировал офсайд у Самба Диалло. "Динамовцы" были возмущены этим решением рефери, даже Игорь Костюк прибежал, чтобы выразить свое недовольство.

Апогеем же всего стали эмоции Диалло, конфликт которого с соперником спровоцировал массовую потасовку на поле.

Было решено не доигрывать последние минуты встречи, матч завершился результативной ничьей 2:2.

Своей игрой в Юношеской лиге УЕФА Самба Диалло заинтересовал "Баварию", "Барселону", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл", однако подписал новый контракт с "Динамо". Действующее соглашение рассчитано до 2026 года.