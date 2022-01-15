Его хотели "Бавария" и "Манчестер Сити". Юное дарование "Динамо" поедет на сборы первой команды

Самба Диалло. Фото: ФК "Динамо"

В пятницу, 14 января, у игроков первой команды "Динамо" официально завершился отпуск, и команда собралась вместе, хотя футболисты уже готовились к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.

Традиционно в первые несколько рабочих дней динамовцы проходят плановое комплексное медобследование, информирует официальный сайт клуба.

Футболисты были поделены на две группы. В пятницу утром, пока первая проходила медосмотр, вторая собралась на базе на тренировку. Вечером обе группы тренировались вместе.

В субботу традиционный межсезонный медосмотр прошла вторая группа киевских динамовцев, среди которых были как украинцы, так и легионеры.

Еще перед медосмотром команда сдала плановые тесты на COVID-19, все результаты которых оказались отрицательными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неужели Цыганков? "Бавария" не смогла подписать звезду "Динамо"

Следует заметить, что с первой командой прошел медосмотр сенегальский игрок команды "Динамо" U-19 Самба Диалло. Также присутствовал Артем Беседин, восстанавливающийся после травмы, полученной на Евро-2020.

Своей игрой в Юношеской лиге УЕФА Самба Диалло заинтересовал "Баварию", "Барселону", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл", однако в итоге подписал новый контракт с "Динамо". Действующее соглашение рассчитано до 2026 года. После первой части сезона "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Лидирует "Шахтер", опережающий киевлян на два очка.