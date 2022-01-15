Его хотели "Бавария" и "Манчестер Сити". Юное дарование "Динамо" поедет на сборы первой команды

В пятницу, 14 января, у игроков первой команды "Динамо" официально завершился отпуск, и команда собралась вместе, хотя футболисты уже готовились к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.
Традиционно в первые несколько рабочих дней динамовцы проходят плановое комплексное медобследование, информирует официальный сайт клуба.
Футболисты были поделены на две группы. В пятницу утром, пока первая проходила медосмотр, вторая собралась на базе на тренировку. Вечером обе группы тренировались вместе.
В субботу традиционный межсезонный медосмотр прошла вторая группа киевских динамовцев, среди которых были как украинцы, так и легионеры.
Еще перед медосмотром команда сдала плановые тесты на COVID-19, все результаты которых оказались отрицательными.
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Следует заметить, что с первой командой прошел медосмотр сенегальский игрок команды "Динамо" U-19 Самба Диалло. Также присутствовал Артем Беседин, восстанавливающийся после травмы, полученной на Евро-2020.
Своей игрой в Юношеской лиге УЕФА Самба Диалло заинтересовал "Баварию", "Барселону", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл", однако в итоге подписал новый контракт с "Динамо". Действующее соглашение рассчитано до 2026 года.
После первой части сезона "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Лидирует "Шахтер", опережающий киевлян на два очка.
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