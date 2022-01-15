Его хотели "Бавария" и "Манчестер Сити". Юное дарование "Динамо" поедет на сборы первой команды

 
Ексклюзивы
1/5
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 2115
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
4 Просмотров: 1152
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1152
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 1836
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1242
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1737
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 7614
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 1008
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 738
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4626
Фото
Все фото
6
5
4
5
5
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Видео
Все видео
Как игроки "Динамо" медосмотр проходили
Как игроки "Динамо" медосмотр проходили
Усиление под УПЛ. "Металлист" подпишет игрока сборной Эквадора
Усиление под УПЛ. "Металлист" подпишет игрока сборной Эквадора
Дерби Мадрида не будет. Определили финалистов Суперкубка Испании
Дерби Мадрида не будет. Определили финалистов Суперкубка Испании
"Шахтер" вышел из отпуска
"Шахтер" вышел из отпуска
"Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли выявить сильнейшего
"Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли выявить сильнейшего
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 846
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 693
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 378
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5013
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
14 января 2022
1 Просмотров: 378
Сюжет
Жаль, звичайно. Я цього боксера раніше неабияк шанував. Та й настрою шкода, з яким сидів у кафешці й подумки підбивав сякі-такі підсумки. Політична ...
суббота, 15 января 2022 15:50

Его хотели "Бавария" и "Манчестер Сити". Юное дарование "Динамо" поедет на сборы первой команды

  Комментировать
Его хотели &quot;Бавария&quot; и &quot;Манчестер Сити&quot;. Юное дарование &quot;Динамо&quot; поедет на сборы первой команды
Самба Диалло. Фото: ФК "Динамо"

В пятницу, 14 января, у игроков первой команды "Динамо" официально завершился отпуск, и команда собралась вместе, хотя футболисты уже готовились к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.

Традиционно в первые несколько рабочих дней динамовцы проходят плановое комплексное медобследование, информирует официальный сайт клуба.

Футболисты были поделены на две группы. В пятницу утром, пока первая проходила медосмотр, вторая собралась на базе на тренировку. Вечером обе группы тренировались вместе.

В субботу традиционный межсезонный медосмотр прошла вторая группа киевских динамовцев, среди которых были как украинцы, так и легионеры.

Еще перед медосмотром команда сдала плановые тесты на COVID-19, все результаты которых оказались отрицательными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неужели Цыганков? "Бавария" не смогла подписать звезду "Динамо"

Следует заметить, что с первой командой прошел медосмотр сенегальский игрок команды "Динамо" U-19 Самба Диалло. Также присутствовал Артем Беседин, восстанавливающийся после травмы, полученной на Евро-2020.

Своей игрой в Юношеской лиге УЕФА Самба Диалло заинтересовал "Баварию", "Барселону", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл", однако в итоге подписал новый контракт с "Динамо". Действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

После первой части сезона "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Лидирует "Шахтер", опережающий киевлян на два очка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Его хотели "Бавария" и "Манчестер Сити". Юное дарование "Динамо" поедет на сборы первой команды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Утвердили новый гимн Украины

Закончили строительство крупнейшего в мире административного здания

Самое читаемое
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот "нюдсочетверг"
11
 Просмотров: 21196
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
6
 Просмотров: 18603
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн Просмотров: 10251
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа Просмотров: 8982
&quot;Бойтесь и ждите худшего&quot; - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины
"Бойтесь и ждите худшего" - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины Просмотров: 8379
Спорт
"Дженоа" официально уволил Шевченко
"Дженоа" официально уволил Шевченко Просмотров: 531
Из-за него "горела" Москва. Украинский тяжелоатлет Чумак завершил карьеру
Из-за него "горела" Москва. Украинский тяжелоатлет Чумак завершил карьеру Просмотров: 315
Пекинская зимняя Олимпиада-2022. Где и когда она состоится
Пекинская зимняя Олимпиада-2022. Где и когда она состоится Просмотров: 297
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
6
 Просмотров: 6462
Украинский футболист отказался от испанского гражданства. Все ради сборной
Украинский футболист отказался от испанского гражданства. Все ради сборной Просмотров: 720
Больше всего комментируют
5
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
4
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
4
"Всем было все равно" - эксперт по кибербезопасности прокомментировал атаку на правительственные сайты
3
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
3
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
Голосов: 361
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть