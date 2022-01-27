Сломанный нос и сотрясение мозга. Стал известен характер травмы вратаря "Динамо"

Руслан Нещерет. Фото: ФК "Динамо"

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет получил неприятную травму на сборах в Испании.

В товарищеском матче против норвежского "Буде-Глимта" 20-летний голкипер смело прыгнул в ноги форварду, который зацепил нашего игрока бутсой.

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По предварительным данным, после столкновения у Нещерета диагностирован перелом носа и сотрясение мозга, информирует Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Точный диагноз будет поставлен уже в Киеве.

Отмечается преднамеренная грубость норвежца и бесстрашие Руслана, бросившегося в ноги и никак не рассчитывавшего на такую игру оппонента.

"Динамо" сыграло вничью с "Буде-Глимтом" 1:1, чем завершило первый зимний сбор. Руслан Нещерет является третьим вратарем "Динамо" после Георгия Бущана и Дениса Бойко. В текущем сезоне он играл только за юношескую команду.