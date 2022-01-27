"Ман Сити" хотел купить звезду "Динамо"

Самба Диалло выступает за "Динамо" с лета 2021 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Чемпион Англии и действующий лидер АПЛ "Манчестер Сити" проявлял интерес к полузащитнику "Динамо" 19-летнему Самбе Диалло.

После удачного выступления в Юношеской Лиге УЕФА "горожане" обращались в киевский клуб о трансфере футболиста, рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

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"Я дружу с агентом Диалло. Когда мы брали парня, то он, порядочный человек, сказал: "Вы возьмите, посмотрите, а потом заключим с ним контракт".

Было непросто заключать с ним пятилетний контракт. И из "Ман Сит" и звонили, и из других серьезных европейских клубов, и в Германии им интересовались. Но если этот футболист будет так прогрессировать, то будет топ. Гарантирую", - заверил Суркис в интервью каналу "Бомбардир".

Первую часть сезона "Динамо" завершило на втором месте. Команда Мирчи Луческу на два очка отстает от "Шахтера". Киевляне начнут вторую часть матчем против "Ингульца" в гостях. В юношеском чемпионате Украины Самба Диалло провел 14 матчей, в которых забил 13 голов. "Динамо" с "Шахтером" делят первое место, имея по 43 очка. В составе "МС" выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко.