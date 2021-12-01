Специально для Левандовского. France Football пересмотрит решение о "Золотом мяче-2020"

Левандовски провел два сумасшедших сезона. Фото: Reuters

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре допустил, что издание может пересмотреть своё решение об отмене "Золотого мяча" – 2020 и вручить приз форварду "Баварии" Роберту Левандовскому.

"Мы можем подумать об этом, но при этом должны уважать историю "Золотого мяча", построенную на голосовании. Мы не можем быть уверены в том, что Левандовский выиграл бы "Золотой мяч" в прошлом году. Голосования не было. Но в прошлом году у Левандовского были бы отличные шансы", – цитирует Ферре Watson.

"Золотой мяч" по итогам этого года выиграл Лионель Месси, Левандовский стал вторым в голосовании. После вручения награды Месси сказал со сцены Роберту: "Ты заслужил свой "Золотой мяч". Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году".

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В 2020 году France Football решил не вручать награду, посчитав, что в условиях коронавируса не все футболисты находились в равных условиях. В 2020 году Левандовски с "Баварией" выиграл Лигу чемпионов.