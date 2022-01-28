Проиграли чемпионам мира, но прошли дальше. Украина - в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу

Мужская сборная Украины по футзалу. Фото: Ассоциация футзала Украины

Сборная Украины по футзалу продолжит свои выступления на проходящем в Нидерландах чемпионате Европы.

Наша команда вышла в четвертьфинал турнира, хотя уступила в третьем туре Португалии.

Напомним, в стартовом поединке Евро-2022 "желто-синие" сенсационно проиграли хозяевам турнира, а во втором легко разгромили Сербию.

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Наша сборная неплохо провела первый тайм против действующих чемпионов мира и Европы. Именно у нашей команды было больше реальных моментов для взятия ворот, однако спасал голкипер соперника, или же удары были неточными.

Первая половина встречи завершилась без забитых голов. В параллельной игре Нидерланды побеждали Сербию 1:0.

На старте второй 20-минутки португальцы активнее пошли в атаку и создали несколько хороших моментов. Поэтому тренерский штаб нашей команды решил прибегнуть к крайностям и выпустить пятого полевого вместо вратаря уже в середине тайма.

В тот момент казалось, что можно рассчитывать только на свои силы, ведь сербы уступали хозяевам 0:2. Однако в какой-то момент балканцы собрались, и им хватило пяти минут, чтобы выйти вперед.

Получив такие приятные известия, украинцы, конечно, перестали играть с пятым полевым. И чуть не поплатились за это, но несколько раз по-настоящему спас Кирилл Ципун.

Апогей всех этих страстей произошел, пожалуй, за пять минут до окончания матча Нидерланды - Сербия, когда футзалист хозяев не реализовал пенальти. А через несколько минут "сине-желтые" пропустили от португальцев.

В тот момент было ясно, что судьба Украины абсолютно в ногах сербов. И они таки одержали такую ​​желанную для нас победу. То, что происходило во встрече Украины и Португалии, не имело значения. Ведь за счет лучшей разницы голов второе место в группе доставалось нашим футзалистам.

В конце концов Украина проиграла Португалии 0:1. Однако вышла в четвертьфинал.

После сегодняшних матчей определились первые четвертьфинальные пары Евро-2022. Украина встретится с Казахстаном, а Португалия сыграет с Финляндией.

Отметим, что после группового этапа сенсационно вылетела сборная Италии. После двух ничьих против Финляндии и Словении итальянцы уступили Казахстану и заняли в своей группе последнее место.

В то же время Финляндии удалось сотворить чудо. Набрав одно очко в первых двух турах, они в третьем обыграли Словению и неожиданно завоевали путевку в плей-офф.

Мужская сборная Украины принимает участие уже в 11-м чемпионате Европы. На последних пяти континентальных форумах "сине-желтые" постоянно вылетали на стадии четвертьфинала. Лучшими достижениями являются серебряные награды на Евро-2001 и Евро-2003.