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Милевский объявил о возвращении в сборную Украины

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Милевский объявил о возвращении в сборную Украины
Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Артем Милевский будет амбасадором Федерации минифутбола Украины.

Об этом сообщил сам экс-футболист "Динамо" в своем Instagram.

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"Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины!

Не зря говорят: "Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда". Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я амбассадор Федерации мини-футбола Украины.

Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться "в стеночку" или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь всё это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который пройдет в июне на полях Кошице", - написал Милевский.

Артём Милевский объявил о завершении карьеры в сентябре 2021 года.

Мини-футбол отличается от футзала тем, что играют мячом пятого размера, как и в большом футболе. Одновременно на искусственном газоне в составе одной команды могут находиться от пяти до восьми игроков в зависимости от размеров поля.

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