Милевского в ресторане задержали люди с автоматами

Бывший нападающий "Динамо" сборной Украины 36-летний Артем Милевский был задержан силовиками.
Это произошло в центре Киева в ресторане Boho, сообщает APnews.
Судя по кадрам, вместе с ним был задержан и его агент Александр Панков.
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Причина задержания неизвестна, однако люди в обмундировании со знаками "СБУ" и автоматами обращались с ним довольно жестко и агрессивно.
Источник попытался обратиться к ним за комментарием, однако их телефоны не отвечают. Судя по всему, дело может быть очень серьезным.
В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали ситуацию.
Артём Милевский был звездой "Динамо". Также выступал в чемпионате Турции, Румынии, Хорватии, России, Венгрии и Белоруссии. Летом 2021 года объявил о завершении карьеры. Сейчас Милевский занимается блогерством.
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