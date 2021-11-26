Неужели Милевский? "Шахтер" нацелился на бывшего форварда "Динамо"

Александр Гладкий пол года играл за "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины 34-летний Александр Гладкий заинтересовал "Шахтер".

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби считает, что следует подписать еще одного форварда, сообщает Meta-ratings.

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Итальянскому специалисту понравилась игра Гладкого в очном матче против "Зари", когда дончане победили 6:1, а он забил единственный мяч за луганчан.

"Шахтер" не прочь подписать опытного нападающего, но не хочет начинать переговоры с "Зарей". Если Гладкий сам договорится с луганским клубом о разрыве контракта, рассчитанном до лета 2022-го, "горняки" готовы предложить ему соглашение на 1,5 года.

Гладкий был игроком "Шахтера" с 2007-го по 2010 год и с 2014-го по 2016 год. В первой половине сезона 2016/17 выступал за "Динамо", но не смог закрепиться в команде Сергея Реброва. В составе сборной Украины провел 11 матчей и забил один гол.

С 2020 года выступает за "Зарю". В составе команды из Луганска провел 35 матчей и забил 14 мячей.