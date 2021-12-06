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понедельник, 06 декабря 2021 15:14

Кадры задержания Артема Милевского оказались постановочными

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Кадры задержания Артема Милевского оказались постановочными
Артема Милевского не содержат под стражей. Фото: "Динамо" Брест

Представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко прокомментировал скандальный инцидент с "задержанием" экс-игрока киевского "Динамо" Артема Милевского и его агента Александра Панкова.

Накануне в сети появилось видео, на котором видно, как люди в обмундировании со знаками "СБУ" провели задержание экс-футболиста.

"Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудников СБУ там не было".

Представитель СБУ также заявил, что у якобы "силовиков", запечатленных на видео, ни форма, ни наклейки СБУ не соответствуют тем образцам, которые действительно используются сотрудниками Службы.

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Сам Милевский ещё не комментировал этот эпизод. Скорее всего, это были съемки нового видео для канала "Миля". Артем Милевский выступал за киевское "Динамо" с 2002 по 2013 годы.

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Дата
06
декабря

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