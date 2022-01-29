Переговоры уже начались. Появился новый претендент на Довбика

Артем Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: ФК "Днепр-1".

Турецкий "Галатасарай" заинтересован в услугах форварда сборной Украины и "Днепра-1" 24-летнего Артема Довбика.

Стороны уже ведут переговоры о потенциальном трансфере нападающего, сообщает Haber365.

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По информации источника, Довбик тоже очень хотел бы попробовать свои силы в турецкой Суперлиге.

Ранее об интересе к нападающему заявлял другой турецкий гранд – "Бешикташ". Также среди претендентов на форварда сборной Украины называли "Торино", "Наполи", "Фиорентину", "Болонью", а также бельгийские, немецкие и английские клубы.

В текущем сезоне Артём Довбик провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира УПЛ в €5 млн. "Галатасарай" занимает 15 место в чемпионате Турции.