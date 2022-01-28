Легенда "Динамо" возглавит клуб из второй лиги

Бывший легендарный игрок киевского "Динамо" 50-летний Александр Головко вернется в тренерскую работу.

Головко возглавит команду из второй лиги "Диназ", сообщает FootBoom.

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Специалист провел успешные переговоры с руководством клуба из Вышгорода. На должности он заменит Владимира Бондаренко.

После осенней части этого сезона "Диназ" занимает четвертое место в группе А второй лиги и планирует побороться за повышение в классе.

Александр Головко начал свою работу в системе молодежных сборных Украины, где работал до 2019 года. В прошлом сезоне возглавлял "Кремень", но отработал с командой первой лиги только полгода.

Головко был звездой "Динамо" в конце 90-х годов. Доходил с командой в полуфинал Лиги чемпионов.