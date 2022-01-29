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суббота, 29 января 2022 08:37

Трансфера в "Базель" не будет. Итальянский клуб арендует Супрягу

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Трансфера в &quot;Базель&quot; не будет. Итальянский клуб арендует Супрягу
Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга станет игроком "Сампдории"

Клуб из Генуи арендует украинского нападающего с правом выкупа, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

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Срок арендного соглашения будет 18 месяцев до лета 2023 года.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что "Сампдория" проиграла конкуренцию швейцарскому "Базели" за Супрягу.

Владислав Супряга является воспитанником "Днепра". Выступал за "Днепр-1" и киевское "Динамо".

В распоряжении наставника "Динамо" Мирчи Луческу осталось четыре форварда – Эрик Рамирес, Илья Шкурин, Владислав Кулач и Артем Беседин. Также на этой позиции могут сыграть Денис Гармаш и Беньямин Вербич.

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