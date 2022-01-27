Перспектива играть в Италии. Появился новый претендент на Довбика

Итальянский клуб "Торино" заинтересован в услугах форварда сборной Украины и "Днепра-1" 24-летнего Артема Довбика.

"Быки" видят в украинце замену основному нападающему Андреа Белотти, сообщает Tuttomercatoweb.

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Форвард сборной Италии не хочет подписывать контакт с "Торино" и покинет клуб летом в статусе свободного агента.

Ранее СМИ сообщали, что Довбиком в Италии интересуются "Наполи", "Болонья" и "Фиорентина".

В текущем сезоне Серии А "Торино" занимает 10 место в таблице.

В этом сезоне Довбик забил 14 мячей и отдал пять результативных передач в 18 матчах днепрян во всех турнирах, являясь лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата Украины.

"Днепр-1" установил на своего ведущего форварда ценник в размере €12-15 млн. Контракт Артема с днепровским клубом истекает в 2024 году.