"Каждый должен четко знать, где друг, а кто - враг": Маркевич об украинцах на Олимпиаде

Мирон Маркевич. Фото: УАФ

Mирон Mаркевич выразил свое мнение о рекомендациях Министерства по делам молодежи и спорта украинским спортсменам не делать совместных фотоснимков, видеозаписей с представителями России на Олимпиаде в Пекине.

По словам заслуженного тренера Украины и бывшего главы Комитета сборных УАФ, все должны понимать, кто враг, информирует Meta-ratings.com.ua.

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"Здесь и комментировать особо нечего, и по большому счету не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто - враг.

Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли? Такое нельзя прощать.

А лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях наивысшего уровня", - сказал Маркевич.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 атлетов в рекордных для нашего государства 12-ти видах спорта. Мирон Маркевич - известный украинский тренер. Был наставником "Карпат", "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины.