Анти-Зинченко. Что нужно знать о переезде украинского футбольного таланта в Россию

Марк Мампаси выступал за юношеские сборные Украины. Фото: Instagram.com/mark_mampassi17/

Защитник "Шахтера" и юношеских сборных Украины 18-летний Марк Мампаси стал игроком московского "Локомотива". Мампаси подписал контракт на четыре года и обошелся новому клубу в €4 млн.

Журналисты сразу начали проводить параллели между Мампаси и Александром Зинченко, который в 2014 году тоже переехал в статусе таланта "Шахтера" в Россию. Это совершенно разные ситуации.

Зинченко пошел на конфронтацию с "Шахтером" из-за нежелания играть за "Мариуполь"в аренде. Он в одностороннем порядке расторг контракт с "горняками" и получил иск в арбитражные суды УЕФА. Российские клубы боялись подписывать контракт с Зинченко, потому что могли иметь проблемы с УЕФА. Мампаси два последних сезона игра за "Мариуполь" на правах аренды и согласовал с донецким клубом все детали перехода в "Локомотив". Никакого конфликта между игроком и клубом не было. Это ситуация, которая устраивала все стороны.

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Зинченко предлагали российским грандам, но подписал контракт со скромной "Уфой". Клуб мог гарантировать ему игровую практику и раст, чтобы потом заработать на трансфере. Мампаси стал игроком "Локомотива", у которого большой бюджет и возможность тратить деньги на дорогих легионеров. На этой позиции у "Локомотива" выступает три легионера - хорват Едвай и бразильцы Пабло и Мурило. Пробиться в первую команду Мампаси будет не просто.

Зинченко ехал в Россию, потому что искал возможность для профессионального роста. Российские клубы были единственным вариантом перехода к 18 годам, потому что в Москве жила его мать. Что позволяло оформить переезд для УЕФА по не футбольным причинам. Мампаси уезжает в Россию за заработком. Зарплата украинца в "Локомотиве" будет составлять €500 тыс. в год.

"Шахтер" легко отпустил Мампаси

Мампаси действует на позиции центрального защитника. Его последняя команда Мариуполь идет на последнем месте в УПЛ и имеет наибольшее количество пропущенных мячей - 44. Организации игры защитников "Мариуполя" желала быть лучшей. На этом фоне Марк ничем не отличался. У наставника азовцев Остапа Маркевича не было никакой конкуренции в центре обороны. Мампаси играл, как бы ни сыграл в предыдущем матче.

"Шахтер" не сопротивлялся при переходе в "Локомотив". При этом у команды Роберто Де Дзерби есть проблемы с центральными защитниками и лимитом. Новичок Марлон не очень оправдывает надежду. Сергею Кривцову уже 30 лет. Николай Матвиенко, Валерий Бондарь или Витао – не могут похвастаться надежностью. Если бы действительно таланты Мампаси были столь велики, то он бы получил свой шанс в "Шахтере", хоть в роли игрока ротации.

После перехода в "Локомотив" Мампаси не сможет играть за молодежную сборную Украины

Для молодежной сборной Украины позиция центрального защитника очень уязвима. У Руслана Ротани здесь нет фактически никакого выбора. Но практикует доверие к полузащитнику "Днепра-1" Арсению Батагову, который не имел никакой игровой практики в клубе и по своей родной позиции опорный полузащитник. Не зря, в "молодежку" из национальной команды на два последних матча против Северной Македонии и Сербии вызвали Александра Сироту. Но Мампаси так и не играл за "молодежку".

После перехода в "Локомотив" Мампаси упускает возможность играть за сборную Украины. Даже если он получит российский паспорт как уроженец Донецка, то футбольное гражданство он сможет получить не раньше, чем через пять лет. Вопрос выступлений за любую сборную для него будет закрыт.

Потому не нужно переоценивать "потерю" для украинского футбола. Игрока откровенно "раздули" агенты, чтобы на нем заработать. Для российских клубов переход игроков из Украины во многом политический.

Марк Мампаси является уроженцем Донецка. Воспитывался в системе "Шахтера". 2021 год провел в аренде, выступая за "Мариуполь". Выступал за сборные Украины Ю-17 и Ю19.

"Локомотив" занимает шестое место в чемпионате России и вылетел из еврокубков. В чемпионате России выступают бывшие игроки сборной Украины – Иван Ордец за "Динамо" и Ярослав Ракицкий за "Зенит".