Почему "Металлисту" не нужно возвращать Тайсона

 
Ексклюзивы
1/5
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 936
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 810
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2502
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2556
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 972
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 891
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1044
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2268
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 711
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 11376
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Ярмоленко не смог спасти "Вест Хэм"
Ярмоленко не смог спасти "Вест Хэм"
Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги
Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
В Швейцарии двое хоккеистов провалились под лед
В Швейцарии двое хоккеистов провалились под лед
Знаменитый английский Boxing Day не останавливали даже во время войны
Знаменитый английский Boxing Day не останавливали даже во время войны
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 810
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1719
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1314
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 648
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2250
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 180
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
понедельник, 27 декабря 2021 21:00

Почему "Металлисту" не нужно возвращать Тайсона

  Комментировать
Почему &quot;Металлисту&quot; не нужно возвращать Тайсона
Тайсон три года выступал за "Металлист". Фото: ФК "Металлист".

По сообщению СМИ, харьковский "Металлист" может вернуть своего бывшего игрока 33-летнего Тайсона. Бразилец может вернуться в Украину в ближайшее время.

Почему этот потенциальный трансфер рискует оказаться не успешным?

Возраст. Тайсону 13 января исполнится уже 34 года. Большого смысла приглашать в первую лигу нет. Летом он станет еще старше. Вряд ли в таком возрасте это долговременная перспектива для "Металлиста".

Потеря скорости. Главное качество Тайсона – скорость. Понятно, что с годами она только теряется. Тайсон уже не способен физически показывать уровень футбола, который у него был 2-3 года назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"

Деньги. У Тайсона есть серьезные финансовые требования. Выступая за "Шахтер" у него была самая большая зарплата среди игроков в Украине - в районе €3 млн за сезон. В "Интернасионале" бразилец получает в три раза меньше. Чтобы Тайсон отказался от контракта с "Интернасиоалем" до лета 2023 года, ему нужно платить не меньше в Украине. В "Металлисте" нет таких зарплат. Команда формируется без звездных футболистов. Потенциальный трансфер Тайсона может разрушить атмосферу внутри команды из-за дисбаланса зарплат. "Металлист" не та команда, которая будет разбрасываться деньгами.

Переход Тайсона может спровоцировать конфликт с наставником "Металлиста" Александром Кучером

Потенциальный конфликт с тренером "Металлиста". Наставник харьковчан Александр Кучер – молодой тренер. "Металлист" – его первая команда. Кучер и Тайсон играли вместе за "Шахтер" и разница в возрасте у них пять с половиной лет. Хватит ли тренеру авторитета держать под контролем своенравного бразильца?

Утрата репутации. Тайсон покидал "Шахтер" с риторикой, желающей вернуться на родину и играть за родной клуб "Интернасионал". Если бразилец перейдет в "Металлист", его репутация в глазах фанатов "Интернассионала" и "Шахтера" существенно упала.

Тайсон выступал за "Металлист" в сезонах 2010/2013. Затем перешел в "Шахтер" за €16 млн. За харьковский клуб провел 57 матчей и забил 13 мячей. В сезонах 2013/21 защищал цвета "Шахтера". Шесть раз выигрывал чемпионат Украины. Имеет в своем активе восемь матчей и один гол за сборную Бразилии.

"Металлист" лидирует в первой лиге. Команда Кучера опережает вторую команду Кривбасс на 11 очков.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему "Металлисту" не нужно возвращать Тайсона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Главный храм православного мира построили за рекородный срок

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 22518
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
13
 1 Просмотров: 19998
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские &quot;гарантии безопасности&quot;
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности" Просмотров: 16750
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс Просмотров: 16461
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 9378
Спорт
"Ворскла" отказала трем европейским клубам в трансфере вратаря
"Ворскла" отказала трем европейским клубам в трансфере вратаря Просмотров: 882
Бонек прошелся по жадному тренеру сборной Польши
Бонек прошелся по жадному тренеру сборной Польши Просмотров: 405
Довбик рассказал, кто в команду лучше него говорит по-украински
Довбик рассказал, кто в команду лучше него говорит по-украински 1 Просмотров: 990
Беседин исчез в туаллета во время судьбоносной игры
Беседин исчез в туаллета во время судьбоносной игры Просмотров: 1467
Супряга должен отвечать за свой выбор – президент "Днепра-1"
Супряга должен отвечать за свой выбор – президент "Днепра-1" Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
6
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
5
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
2
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
Голосов: 923
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть