Почему "Металлисту" не нужно возвращать Тайсона

Тайсон три года выступал за "Металлист". Фото: ФК "Металлист".

По сообщению СМИ, харьковский "Металлист" может вернуть своего бывшего игрока 33-летнего Тайсона. Бразилец может вернуться в Украину в ближайшее время.

Почему этот потенциальный трансфер рискует оказаться не успешным?

Возраст. Тайсону 13 января исполнится уже 34 года. Большого смысла приглашать в первую лигу нет. Летом он станет еще старше. Вряд ли в таком возрасте это долговременная перспектива для "Металлиста".

Потеря скорости. Главное качество Тайсона – скорость. Понятно, что с годами она только теряется. Тайсон уже не способен физически показывать уровень футбола, который у него был 2-3 года назад.

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Деньги. У Тайсона есть серьезные финансовые требования. Выступая за "Шахтер" у него была самая большая зарплата среди игроков в Украине - в районе €3 млн за сезон. В "Интернасионале" бразилец получает в три раза меньше. Чтобы Тайсон отказался от контракта с "Интернасиоалем" до лета 2023 года, ему нужно платить не меньше в Украине. В "Металлисте" нет таких зарплат. Команда формируется без звездных футболистов. Потенциальный трансфер Тайсона может разрушить атмосферу внутри команды из-за дисбаланса зарплат. "Металлист" не та команда, которая будет разбрасываться деньгами.

Переход Тайсона может спровоцировать конфликт с наставником "Металлиста" Александром Кучером

Потенциальный конфликт с тренером "Металлиста". Наставник харьковчан Александр Кучер – молодой тренер. "Металлист" – его первая команда. Кучер и Тайсон играли вместе за "Шахтер" и разница в возрасте у них пять с половиной лет. Хватит ли тренеру авторитета держать под контролем своенравного бразильца?

Утрата репутации. Тайсон покидал "Шахтер" с риторикой, желающей вернуться на родину и играть за родной клуб "Интернасионал". Если бразилец перейдет в "Металлист", его репутация в глазах фанатов "Интернассионала" и "Шахтера" существенно упала.

Тайсон выступал за "Металлист" в сезонах 2010/2013. Затем перешел в "Шахтер" за €16 млн. За харьковский клуб провел 57 матчей и забил 13 мячей. В сезонах 2013/21 защищал цвета "Шахтера". Шесть раз выигрывал чемпионат Украины. Имеет в своем активе восемь матчей и один гол за сборную Бразилии. "Металлист" лидирует в первой лиге. Команда Кучера опережает вторую команду Кривбасс на 11 очков.