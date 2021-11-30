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вторник, 30 ноября 2021 10:07

Лучший бомбардир "Металлиста готов перейти в "Шахтер"

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Лучший бомбардир &quot;Металлиста готов перейти в &quot;Шахтер&quot;
Пейшото перебрался в "Металлист" в 2021 году. Фото: ФК "Металлист".

Лучший бомбардир первой лиги форвард "Металлиста" 26-летний Матеус Пешото не прочь сменить клуб.

Бразильский нападающий не исключает переход в "Шахтер".

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"Слышал об интересе "Шахтера" к моей персоне. Приятно было читать, что я заинтересовал такую ​​команду европейского уровня, как "Шахтер". Но сейчас я - игрок "Металлиста" и должен приносить пользу этому клубу".

Решение о моей судьбе примут Александр Ярославский и Евгений Красников (руководители "Металлита". - Gazeta.ua). Я только рад играть за "Шахтер", - рассказал Пейшото в эфире телеканала "Футбол".

Летом Металлист выложил за бразильца €150 тыс. Нападающий быстро адаптировался в Украине и забил 13 голов в 15 матчах Первой лиги - лучший показатель в дивизионе.
"Шахтер" ищет нападающего после травмы основного форварда Лассины Траоре. Африканец выбыл к концу сезона. СМИ сватают в "Шахтер" форварда "Зари" Гладкого и нападающего "Риверт Плейт" Альвареса.

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