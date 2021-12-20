Трансферная бомба. "Металлист" вернет Тайсона

Тайсон выступал за "Металлист три сезона. Фото: ФК "Металлист"

Бывший капитан донецкого "Шахтера" 33-летний Тайсон вернется в чемпионат Украины.

Бразильский форвард пополнит состав харьковского "Металлиста", сообщает Telegram "Тайны футбола".

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Скорее всего, летом 2022 года. Но есть небольшая вероятность трансфера и в ближайшее трансферное окно. Это в личном общении с источником информации подтвердил сам игрок.

Харьковский "Металлист" уверенно лидирует в турнире Первой лиги и близок к выходу в УПЛ. Тайсон выступал за "Металлист" с 2010 по 2013 год. В составе команды провел 57 матчей и забил 13 голов в УПЛ, а затем перешел в донецкий "Шахтер". В 2021 году бразилец вернулся на родину и сейчас играет за "Интернасьонал".