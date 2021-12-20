Хватит ли денег у Ахметова? "Шахтер" хочет подписать игрока "Челси"

В 2021 году Кеннеди провел 17 матчей за "Фламенго" во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Кеннеди стал игроком "Челси" в 2015-м. Лондонцы отдавали бразильца в аренду в "Уотфорде", "Ньюкасле", "Хетафе" и "Гранаде".

"Шахтер" лидирует в чемпионате Украины. Команда Де Дзерби имеет на два очка опережает "Динамо".