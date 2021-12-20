Хватит ли денег у Ахметова? "Шахтер" хочет подписать игрока "Челси"

Донецкий "Шахтер" хочет подписать вингера "Челси" 25-летнего Кеннеди.
В переходе бразильца заинтересован главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби. По просьбе наставника представители "Шахтера" уже связались с "Челси", сообщает UOL.
В текущем сезоне Кеннеди выступает на родине за "Фламенго" на правах аренды.
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Бразильский клуб заплатил "Челси" за годовую аренду Кеннеди €500 тыс. В договоре есть опция выкупа игрока за €10 млн, пока не активирована.
В 2021 году Кеннеди провел 17 матчей за "Фламенго" во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.
Кеннеди стал игроком "Челси" в 2015-м. Лондонцы отдавали бразильца в аренду в "Уотфорде", "Ньюкасле", "Хетафе" и "Гранаде".
"Шахтер" лидирует в чемпионате Украины. Команда Де Дзерби имеет на два очка опережает "Динамо".
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