Как Тайсон издевался над Маркевичем

Тайсон был звездой в обеих клубах. Фото: "Шахтер"

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал, почему трансфер экс-полузащитника "Шахтера" Тайсона в донецкий клуб не состоялся раньше.

— "Шахтер" же не купил Тайсона сразу. Потому что ему сказали, что он психует. "Шахтер" же смотрел Тайсона. Он Кубок Либертадорес и Кубок Судамерикана выиграл в 21 год.

Я рискнул, взял. За него заплатили € 6 миллионов. Для нас тогда это были космические деньги. Я настоял, что нужно брать.

Мирон Богданович приходил к Ярославскому и говорил: "Верните мне Жажу, уберите Тайсона. Он со мной не здоровается. Я с ним не справляюсь". Хотя он много потом сделал для воспитания Тайсона, – сказал Красников.

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Тайсон играл за "Металлист" с 2010 по 2013 годы. А с 2013 по 2021 — за "Шахтер". Всего за украинские клубы бразилец забил 50 мячей.