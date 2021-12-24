Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"

Артем Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: ФК "Днепр-1".

Форвард сборной Украины и "Днепра-1" 24-летний Артем Довбик стал лучшим бомбардиром первой части сезона с 14 забитыми мячами.

Довбик также смог отличиться двумя голами за сборную Украины. Вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020/21 и забил важный гол в ворота Боснии в квалификации Кубка мира.

Скату Алекс Великих специально для Gazeta.ua рассказал о перспективах Довбика во второй части сезона.

Какие сильные и слабые стороны Довбика?

Это физически развитый футболист, имеющий хорошие антропометрические данные, скорость для такого формата, техника, умение сконцентрироваться и в важных матчах забивать – основные сильные стороны украинского бомбардира. Явных слабых сторон у игрока я не вижу. Дриблером его не следует рассматривать и использовать. Возможно, следует добавить в умении играть на втором этаже во время стандартов как в атаке, так и в защите. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт оценил потенциальную "звезду" сборной Украины

Готов ли уже Довбик к переезду в топ-чемпионаты?

Довбик безусловно является игроком, к которому приковано внимание европейских клубов. Футболист играющий на позиции центрального нападающего и забивной. Имеет хорошие антропометрические данные, делающие его конкурентным в топчемпионатах Европы – Англии, Италии, Германии. Артём уже находится в таком возрасте, что психологически он уже готов к переезду в ведущие чемпионаты, а технически и спортивно даже в клубы первых шестерок главных чемпионатов.

Каким клубам потенциально он мог бы быть интересным?

Команды Англии, Италии, Германии и Португалии. Меньше подходит его игра к испанскому и французскому чемпионатам. А так условная "Боруссия" Дортмунд, "Интер", "Милан", "Дженоа" и клубы АПЛ обычно следят за игроком.

Не станет ли проблемой негативный опыт в Дании?

Я не считаю опыт игры Довбика в Дании отрицательным, наоборот этот опыт дал многое для становления характера игрока, Европейские специалисты оценили нормально его период в "Митьюланде". А то, что датский клуб оставил за собой 50% прав на игрока, свидетельствует о том, что они верят в будущее игрока в Европе.

В СМИ называют сумму €12-15 млн. Сколько реально может обойтись Довбика?

Сумма где-то приблизительная к реальной Она значительно подскочила за последний год, и гол на Евро-2020/21 оказал существенное влияние на нее. Голевые моменты в сборной, голевая феерия в клубе – все это придает цены украинскому форварду. Для форвардов, которые забивали на Евро такого формата и возраста, как Артем нет более низкой цены.

Смог бы решить Довбик проблему форварда для "Динамо"?

Позиция форварда для Динамо проблемна уже не один год. Артем мог потенциально усилить команду Мирча Луческу, но будет ли это правильным шагом в развитии самого игрока. "Динамо" должно определиться со стилем игры, особенно с проблемами вингеров, что мы видели в команде в этом еврокубковом цикле. Но если Луческу хочет подписать Довбика, то следует понимать, что даже для Криштиана Роналдо нужно иметь достойных партнеров. "Динамо" нуждается в усилении в целом.

Артем Довбик является уроженцем Черкасс. Играл за местный "Днепр". Выступал за "Днепр", "Зарю" Бельцы, датские клубы "Митьюлланд" и "Сеннерйокс". С 2020 года выступает за "Днепр-1".

Выступал за юношескую и молодежную сборную Украины. За национальную команду провел шесть матчей и забил два гола. Трансфермаркет оценивает футболиста в €5 млн.