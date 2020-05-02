День кондитера: назвали впечатляющие десерты мира

Кондитер на ногах проводит по 12 часов. Фото: ilovemyjob.com.ua

3 мая в Украине отмечают День кондитера. Это не просто специалисты, которые радуют нас вкусностями, но и настоящие художники и архитекторы.

День кондитера берет свое начало с 1932 года, когда был основан Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности.

Слово "кондитер" могло иметь другое название. К примеру, была версия "сахароваров" или "маршмеллер". Привычное для нас слово происходит от итальянского слова "кандиере", которое означает "варить в сахаре". А вот наиболее стремительное развитие на территории Европы кондитерское дело было в Венеции (до конца XV ​​- начала XVI века). К тому моменту европейцы тешили себя только свежими фруктами и сухофруктами. Первыми же были египтяне, которые умело готовили вкусные десерты из смеси меда, фруктов, пряностей, орехов и других зерен.

Кондитерское дело - точная наука, ведь главным правилом этого искусства является соблюдение пропорций. Здесь уже не получится добавлять ингредиенты "на глазок", ведь такой метод может только перевести продукты. В кондитерском деле нужно внимательно следить за температурами приготовления и в точности соблюдать рецептуры.

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Необычные конфеты изготавливают в Финляндии. Там можно найти кислые (как лимон), соленые (к пиву) и даже со вкусом нефти.

Шоколадная река в фильме "Чарли и шоколадная фабрика" была по-настоящему сделана из шоколада и состояла из более 500 литров воды, смешанной со сливками и шоколадом. Однако река не долго имела эстетический вид.

Круассан изобрели не во Франции. Сначала это был небольшой торт, и впервые он появился в Австрии. Также есть еще одна легенда, она говорит о том, что в 1683 году в честь победы над Оттоманской империей венский пекарь Питер Вендлер предоставил булочке форму полумесяца, который украшал турецкие флаги. Круассан стал мучных символом чудесного спасения Вены от турецкой армии.

В кондитерские Финляндии начали изготавливать необычные торти. Они напоминают рулон туалетной бумаги и стали во время пандемии коронавируса популярными Эти сладости неотличимы от оригинала.