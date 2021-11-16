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вторник, 16 ноября 2021 16:09

"Боснийцев надо брать за рога и добивать" - Маркевич

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&quot;Боснийцев надо брать за рога и добивать&quot; - Маркевич
Мирон Маркевич сейчас без работы. Фото: УАФ

Бывший тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич считает, что сборная Украины победит Боснию в последнем туре квалификации Кубка мира.

Украинцам следует показать характер на поле и реализовать свои моменты.

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"Наша сборная хорошо провела матч против Болгарии. Поэтому нужно постараться сыграть так же и с боснийцами. Думаю, функционально футболисты сборной Украины готовы к своему матчу года.

Надо атаковать. Боснийцы сейчас удручены, и этим необходимо воспользоваться. Это последняя игра года, в которой во многом решается судьба путевки на Кубок мира. У сборной Украины есть кому атаковать и забивать. Потому я и говорю, что с первых минут нужно брать быка за рога. Верю и надеюсь, что количество голевых моментов, созданных в поединке с болгарами, в матче с боснийцами перерастет в качественную реализацию.

"Сине-желтые" выиграют в два мяча - 0:2, 1:3, без разницы. У нас есть определенные проблемы в обороне, но для того и было пять дней у тренерского штаба, чтобы исправить все шероховатости в игре сборной Украины. Надо выходить и сыграть так, как это было в предыдущей игре. Соперника нужно добивать", - сказал Маркевич в интервью Вookmaker-ratings.com.ua.

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало в 21:45. Отчет об игре и онлайн-трансляции читайте на нашем сайте.
В другом матче группы Финляндия примет Францию.

Команда Дидье Дешама досрочно выиграла группу. Финляндия занимает второе место с 11 очками. У Украины на два пункта меньше. Босния уже упустила шансы выйти из группы.

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Дата
16
ноября

Украина не смогла удержать победу над Боснией и Герцоговиной

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